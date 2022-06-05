Белорусы стали еще больше экономить на продуктах питания из-за роста цен 5.06.2022, 18:59

Белорусы в шоке от роста цен на многие товары и услуги.

Больше 65% горожан стали меньше тратить. Около 70% из них экономят на еде. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на исследование Центра системных бизнес-технологий SATIO.

В исследовании Центра системных бизнес-технологий SATIO приняло участие 1007 жителей городов Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет. Опрос проводили онлайн-методом CAWI с 19 по 25 апреля.

Авторы исследования изучили, как изменились потребительские привычки белорусов в последние месяцы. Участники исследования отмечают рост цен на многие товары и услуги, треть из них считает, что подорожание произошло в среднем на 20%.

Чаще всего в ответ на рост цен белорусы начинают экономить. О таком решении сообщили 65% респондентов. 90% из них отказываются от крупных и необязательных расходов и следят за акциями в магазинах. Почти каждый пятый стал присматриваться к б/у товарам, продавать старые вещи. Каждый четвертый решил дольше пользоваться своими старыми вещами вместо того, чтобы выбросить их. Но чаще всего белорусы комбинируют несколько способов экономии средств.

В первую очередь жители белорусских городов экономят на одежде, обуви, бытовой химии, мебели и косметике. Больше 70% участников опроса, которые стали экономить, признались, что сократили расходы на продукты питания.

Из продуктов питания и напитков чаще отказываются от алкоголя, сладостей, снеков и готовых блюд. Реже всего — от самых популярных и доступных продуктов: молочки, соли, сахара, хлеба, крупы, муки и макарон.

Среди услуг первыми из пользования уходят увлечения, косметические процедуры, путешествия и такси.

Около 40% участников опроса заявили, что по их мнению положение дел в экономике Беларуси ухудшилось. Половина ожидает, что в будущем ситуация будет еще более тяжелой.

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