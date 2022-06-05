102-ые сутки войны в Украине: сводка Генштаба ВСУ 5.06.2022, 19:24

Россияне продолжают нести значительные потери.

Идут 102-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру воскресенья, 5 июня, враг рвется к Славянску и Святогорску, а также штурмует Северодонецк. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси ведут разведку и оборудуют позиции. Особое внимание уделяется отработке задач по преодолению водных препятствий и взаимодействию авианаводчиков с экипажами вертолетов армейской авиации.

На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА подразделениями украинских войск.

На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чеполь, Дубровно, Вернополье, Довгенькое и Богородичное.

Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах Славянска и Лисичанска.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник возобновил наступление в районе Святогорска, несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведёт штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновкиа из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении противник обстреливал Камышеваху, Николаевку, Белогоровку, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активные боевые действия не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Зайцево, Нью-Йорка, Торецка, Красногоровки, Марьинки, Успеновки, Орехов и Каменского. Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вели воздушную разведку с применением БПЛА. Противник применил артиллерию в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.

Российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Криница с целью восстановления ранее утраченного положения. После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции.

Противник продолжает нести значительные потери. Для пополнения подразделений российские захватчики продолжают меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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