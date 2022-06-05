Какие однокомнатные квартиры с мебелью продаются в Минске до $50 тысяч 5.06.2022, 19:39

Все они в домах не старше 2000-го года.

Недавно эксперты рассказали, что белорусы в первую очередь интересуются квартирами в домах, которые были построены не раньше 2000 года. Realt.by посмотрел, какие есть предложения в новостройках, с хорошим ремонтом и квартиры «под ключ». А еще все их владельцы недавно сбросили цену.

Улица Николая Михайлашева (деревня Копище, Минский район)

Блочный дом 2017 года постройки находится недалеко от станции метро «Уручье» по адресу улица Николая Михайлашева, 1. Квартира располагается на 9 этаже и занимает 27,8 м².

Квартира полностью готова к проживанию. Тут сделан хороший ремонт, есть застекленная лоджия и совмещенный санузел с душем.

Рядом с домом остановка общественного транспорта. В шаговой доступности супермаркет. Также есть продуктовый магазин в доме.

Цена квартиры - 49 900 долларов.

Улица Неманская (Фрунзенский район)

Продаётся квартира-студия в каркасно-блочном доме 2012 года постройки на улице Неманская, 3. Общая площадь квартиры - 25,4 м².

Квартира располагается на 11 этаже. В ней есть вся необходимая мебель и техника, которые перейдут новому владельцу однушки. Здесь имеется застекленная лоджия и совмещенный санузел с душевой кабиной.

Дом находится недалеко от станции метро «Каменная Горка». Напротив есть парковая зона, в шаговой доступности школы, детские сады, торговый центр.

Стоимость однушки — 42 800 долларов. Предусмотрен торг.

Улица Червякова (Центральный район)

Дом на Червякова, 57 был построен в 2000 году. Квартира занимает 33 «квадрата» и располагается на четвертом этаже.

В квартире был сделан косметический ремонт, есть застекленный балкон и раздельный санузел с ванной. Квартира готова к проживанию. На балконе и в коридоре есть места для хранения вещей.

Дом находится недалеко от парка и Комсомольского озера. Рядом есть поликлиника, магазин, детский сад и школа. До Немиги 30 минут пешком через живописные локации.

Стоимость объекта - 45 500 долларов.

Улица Белградская (Октябрьский район)

Дом на улице Белградская, 9 был построен в 2022 году и входит в комплекс Minsk World. Квартира находится на 20-м этаже и занимает 29,6 м².

В квартире сделан свежий ремонт. В ней еще никто не проживал. Жилая комната спланирована в формате студии с выделенной кухонной и жилой зоной. Установлен кухонный гарнитур с необходимой встроенной техникой, имеется фартук-плитка. Санузел и ванна облицованы плиткой.

Лоджия застекленная и занимает 3,2 «квадрата».

Район только начинает развиваться. Там должна появиться станция метро «Аэродромная», которая будет находится в 5 минутах ходьбы от дома. До остановки общественного транспорта 200 метров.

Стоимость квартиры — 45 500 долларов.

Улица Кижеватова (Октябрьский район)

Этот дом в ЖК Minsk World был возведен в 2020 году. Квартира находится на 6-м этаже. Общая площадь однушки — 30,9 м².

Квартира выставлена на продажу с неплохим ремонтом. В ней сделаны натяжные потолки, уложен ламинат, есть корпусная, мягкая мебель и стиральная машина.

В квартире имеются открытый балкон и застекленная лоджия. В совмещенном санузле владельцы сделали место под душ.

Недалеко от дома располагается остановка общественного транспорта.

Стоимость однокомнатной квартиры - 47 500 долларов.

Улица Левина (Октябрьский район)

Этот дом также находится в ЖК Minsk World и был построен в 2021 году. Квартира находится на 11 этаже. Общая площадь однушки - 30,9 м².

В квартире сделан хороший ремонт, она укомплектована мебелью и техникой: стиральной машиной, холодильником, духовым шкафов и варочной поверхностью. Здесь же есть и лоджия, и балкон. А в совмещенном санузле установлена ванна.

В холле дома расположено стильное лобби со стойкой для консьержа. В доме есть система видеонаблюдения, просторная придомовая территория, несколько детских площадок, а также зона для активного отдыха.

Рядом с домом находятся остановки городского общественного транспорта.

Стоимость квартиры — 48 900 долларов. Можно торговаться.

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