Астрономы назвали самое холодное место в Солнечной системе 5.06.2022, 20:06

Оно находится близко к Земле.

Самым холодным местом на Земле является восточная часть Земли Королевы Мод в Антарктиде. Здесь в некоторых отдаленных районах температура может опускаться до минус 92°C. Однако за пределами нашей планеты есть места, по сравнению с которыми Земля Королевы Мод может показаться невероятно теплым местом, пишет «Фокус» со ссылкой на Grunge.

Уран — самая холодная из восьми планет, средняя температура которой немного ниже, чем у Нептуна, хотя он и ближе к Солнцу, чем Нептун (Солнечная система не всегда придерживается логики). Средняя температура на Уране составляет минус 195°C, в то время как на Земле 14°C.

Однако космическое пространство — довольно просторное место, поэтому вполне логично допустить, что Уран — не самый холодный объект Солнечной системы.

Действительно, пронизывающе холодный ледяной гигант — одно из наименее гостеприимных мест в Солнечной системе.Такие температуры в сочетании с тем фактом, что Уран обладает атмосферой, состоящей из гелия, водорода и метана, означают, что там ничто не сможет выжить. Тем не менее, на нашей Луне могут быть области с еще более низкими температурами.

В ходе недавнего исследования ученые С. Бирн и П. О'Брайен из Университета Аризоны выяснили, что "постоянно затененные регионы" (PSR) на Луне являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе. Причем эти области были укрыты от солнечного тепла в течение миллиардов лет.

Постоянно затененные регионы — это районы вблизи северного и южного полюсов Луны, которые никогда не получают прямого солнечного света и поэтому очень холодны. Они нагреваются лишь отраженным теплом, но даже это тепло не может достичь некоторых регионов.

Впадины внутри постоянно затененных регионов защищены не только от прямого солнечного освещения, но и от вторичных источников тепла. А это означает, что такие впадины могут быть самыми холодными областями в Солнечной системе. Как показало исследование, в этих местах температура может достигать минус 248°C или даже ниже.

Единственный регион, который превосходит этот чрезмерный холод, — загадочное облако Оорта — огромная удаленная область, которую NASA описывает как сферическую область, состоящую из ледяных кусков космического мусора размером с гору. По данным ученых, температура поверхности здесь составляет около минус 268°C.

Однако инструментально существование облака Оорта пока не подтверждено, хотя и многие косвенные факты указывают на его существование.

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