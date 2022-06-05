В Минске задержали бывшего директора ивент-агентства 5.06.2022, 20:13

Сергей Гуня в ИВС в Сенице.

В Минске задержали бывшего директора ивент-агентства «КРОНА» Сергея Гуня. Информация об этом появилась на странице самого минчанина, пишет zerkalo.io.

Сергея Гуня задержали 3 июня, но стало известно об этом только через два дня.

«Известно пока лишь, что он в ИВС в Сенице. Предварительно по 342 статье», — говорится в сообщении. Это статья УК об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сообщается, мужчина недавно переехал из столицы в деревню и стал разводить кур.

В 2020 году мужчина рассказывал, что его избили милиционеры. 12 октября он был за рулем и снимал милиционеров на улице Притыцкого в Минске. Вскоре, по его словам, милиционеры догнали его, достали из машины и избили, после чего мужчина попал в больницу. «Десять человек с дубинами разбили окно в машине, вытянули меня и начали избивать». В багажнике минчанина нашли топоры, которые он, говорил, коллекционирует. После этого Сергей стал фигурантом уголовного дела.

В феврале 2021 года его задержали «за мелкое хулиганство и неповиновение милиции». Гунь рассказывал, что провел четыре дня на Окрестина без воды и еды «в знак протеста против несправедливых обвинений».

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