Как белорусам обезвредить овощи от нитратов в домашних условиях 5.06.2022, 20:32

4,608

Топ-5 приемов.

Для быстрого созревания овощей и фруктов, увеличения урожайности производители используют удобрения. Некоторые из таких стимулирующих веществ, особенно нитраты, вредны для здоровья человека. Cпециалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур’еру», на что обращать внимание при покупке сельхозпродукции и как её обезвредить в домашних условиях.

Как действуют нитраты на организм человека

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые используются для удобрения почвы. Обратная сторона их применения заключается в том, что они накапливаются в сельхозпродукции.

Нитраты, попадая в организм, во время пищеварения превращаются в нитриты. Это опасно тем, что понижается способность крови переносить кислород. Кроме того, нитриты могут превращаться в опасные канцерогены. Нитраты в чрезмерном количестве негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему, у беременных женщин представляют угрозу для плода.

В «парниковых» овощах и зелени нитратов обычно намного больше, чем в выращенных в открытом грунте. Достоверно определить уровень содержания нитратов по внешнему виду невозможно. Но есть рекомендации относительно того, к каким продуктам стоит отнестись с осторожностью. Например, больше нитратов накапливается в крупных овощах.

Покупая ранние овощи, обращайте внимание на важные факторы:

- выбирайте зелень с вытянутыми свежими листьями тёмно-зелёного цвета, без желтизны;

- при выборе огурцов берите плоды с тёмной твёрдой и тонкой кожицей, если на них сохранились засохшие цветы – это признак свежести;

- при выборе молодой капусты обратите внимание на её вес (должна быть лёгкая) и твёрдость (не очень твёрдая, сминаемая при небольшом надавливании);

- редис должен быть тёмным, не иметь жёлтых пятен, твёрдым и равномерно «окрашенным»;

зелёный лук должен иметь ярко выраженную границу между белой частью и зелёными «перьями».

Однако все эти признаки являются лишь косвенными, полностью полагаться на них не очень разумно.

О документах на овощи

Чтобы защититься от отравления нитратами, не стесняйтесь потребовать у продавца сопроводительную документацию. Овощи, которые проверяются лабораториями на допустимое содержание нитратов, обязательно имеют документы. На рынках качество овощей проверяют ветеринарно-санитарные лаборатории и тоже выдают разрешительные документы. Если таких документов у продавца нет, то вы рискуете приобрести овощи сомнительного происхождения.

Как понизить содержание нитратов в овощах

Способы, которые помогают снизить содержание нитратов:

- Тщательно мойте овощи, удаляйте листья, кожуру и другие части наибольшего накопления нитратов, срезайте позеленевшие части картофеля, моркови и т.д.

- Замочите овощи в холодной воде (15-20 мин). Особенно важно замачивать зелень перед мытьём и употреблением.

- Добавляйте в салаты из овощей лимонный или гранатовый сок – он разрушает нитратные соединения.

- Не храните долго овощи, особенно в тепле.

- Не держите в холодильнике более суток уже приготовленные салаты, соки и размороженные овощи. Иначе нитраты могут преобразоваться в нитриты – канцерогены.

Соблюдение этих нехитрых требований поможет снизить вред здоровью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».