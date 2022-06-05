Уэльс обыграл сборную Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 по футболу

Уэльс обыграл сборную Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 по футболу10
- 5.06.2022, 21:04
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Белорусское телевидение не показывало матч.
Сегодня, 5 июня, была разыграна последняя путевка от Европы на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря этого года. Сборная Украины проиграла команде Уэльса — 0:1, пишет zerkalo.io.
Судьбу встречи решил автогол. Дело было на 34-й минуте, когда после удара со штрафного в исполнении Гарета Бэйла мяч оказался в сетке от головы Андрея Ярмоленко. Отметим, что матч состоялся в Кардиффе. Белорусское и российское телевидение эту игру не показывали.
На чемпионате мира сборная Уэльса выступит в группе «B», где ее соперниками станут Англия, США и Иран. Сейчас известны 30 из 32 участников ЧМ. Вот как выглядит состав квартетов:
Группа «А»: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа «B»: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа «С»: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа «D»: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ
Группа «E»: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа «F»: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа «G»: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа «H»: Португалия, Гана, Уругвай, Республика Корея