Уэльс обыграл сборную Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 по футболу 10 5.06.2022, 21:04

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Белорусское телевидение не показывало матч.

Сегодня, 5 июня, была разыграна последняя путевка от Европы на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря этого года. Сборная Украины проиграла команде Уэльса — 0:1, пишет zerkalo.io.

Судьбу встречи решил автогол. Дело было на 34-й минуте, когда после удара со штрафного в исполнении Гарета Бэйла мяч оказался в сетке от головы Андрея Ярмоленко. Отметим, что матч состоялся в Кардиффе. Белорусское и российское телевидение эту игру не показывали.

На чемпионате мира сборная Уэльса выступит в группе «B», где ее соперниками станут Англия, США и Иран. Сейчас известны 30 из 32 участников ЧМ. Вот как выглядит состав квартетов:

Группа «А»: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа «B»: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа «С»: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа «D»: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ

Группа «E»: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа «F»: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа «G»: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа «H»: Португалия, Гана, Уругвай, Республика Корея

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