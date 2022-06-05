Какие документы должны быть при себе у белорусских водителей? 5.06.2022, 21:18

5,764

Автолюбителям на заметку.

- Слышал, что с осени корректируется список документов, которые водитель автомобиля обязан иметь при себе, а водительское удостоверение и вовсе можно оставлять дома. Это правда? - спросил у aif.by минчанин.

Список документов действительно корректируется, но водительское удостоверение по-прежнему нужно будет иметь с собой. Как пояснил начальник отделения ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко, водитель должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ два основных документа – водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта.

В ряде случаев необходимо иметь страховку. Если она на бумаге, то все еще нужно будет возить бумажный вариант, если в электронном виде, то допускается не иметь ее при себе. Также в отдельных случаях необходим документ, подтверждающий правомерность установки опознавательного знака «инвалид» на транспортном средстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».