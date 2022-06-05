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Какие документы должны быть при себе у белорусских водителей?

  • 5.06.2022, 21:18
  • 5,764
Какие документы должны быть при себе у белорусских водителей?

Автолюбителям на заметку.

- Слышал, что с осени корректируется список документов, которые водитель автомобиля обязан иметь при себе, а водительское удостоверение и вовсе можно оставлять дома. Это правда? - спросил у aif.by минчанин.

Список документов действительно корректируется, но водительское удостоверение по-прежнему нужно будет иметь с собой. Как пояснил начальник отделения ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко, водитель должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ два основных документа – водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта.

В ряде случаев необходимо иметь страховку. Если она на бумаге, то все еще нужно будет возить бумажный вариант, если в электронном виде, то допускается не иметь ее при себе. Также в отдельных случаях необходим документ, подтверждающий правомерность установки опознавательного знака «инвалид» на транспортном средстве.

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