Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов на Запорожье 5.06.2022, 21:44

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В Запорожье президент Украины встретился с переселенцами.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем краю обороны.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и ценные подарки.

"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя", - сказал он.

Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания.

В рамках поездки глава государства посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.

Зеленский осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения.

Он пообщался с переселенцами.

"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде", - сказал президент.

Зеленский выразил убеждение, что люди, которые были вынуждены покинуть свои города, обязательно вернутся домой.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", - отметил глава государства.

Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения.

Они обратились к президенту с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

Во время встречи также речь шла об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем.

Глава государства подчеркнул, что все люди, которые потеряли свои дома, должны получить комфортное жилье.

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