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Ученые назвали самую полезную позу для сна

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  • 5.06.2022, 21:50
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Ученые назвали самую полезную позу для сна

Австралийские ученые поделились результати исследования.

Сон на боку уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Таковы результаты исследования австралийских учёных, передаёт The Conversation (перевод - mel.fm).

Учёные проводили эксперименты на мышах и выяснили, что во время сна на боку эффективнее происходит глимфатический клиренс — процесс естественного очищения мозга от отходов жизнедеятельности. Благодаря этому снижается риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС), болезней Паркисона и Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Во время экспериментов спящим мышам сделали МРТ, чтобы выяснить, в каком положении тела темпы глимфатического клиренса выше. Самой эффективной позой оказался сон на боку, а не на спине или животе. Учёные пока не знают, почему так происходит.

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