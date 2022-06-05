ВСУ зачистили половину Северодонецка от оккупантов 5.06.2022, 22:08

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В ближайшее время они попытаются сравнять все с землей.

Украинские военные зачистили половину Северодонецка и контролируют ее. В ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города до 10 июня. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в воскресенье вечером, 5 июня.

По его словам, следующие пять дней могут быть «адскими» и, скорее всего, количество артиллерийских обстрелов и авиаударов увеличится в разы.

«Они будут пытаться просто сравнять все с землей. У них нет другой тактики, и они не умеют по-другому воевать», — сказал Гайдай.

Сейчас в Северодонецке остаются около 15 тысяч местных жителей, но эвакуация невозможна из-за постоянных боев, добавил глава Луганской ОВА. Официально ее остановили, но 5 июня из Лисичанска удалось вывезти 98 человек.

По данным Офиса президента Украины, Северодонецк — один из городов на Донбассе, полностью уничтоженный российскими оккупантами.

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