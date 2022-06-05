«Звонила, плакала и кричала в трубку»: Гродненец рассказал, как мошенница пыталась обмануть его маму 2 5.06.2022, 22:17

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Будьте осторожны.

"Вечером в субботу мне на домашний номер телефона позвонила девушка с номера как на фото... Дома была только моя мама, она подняла телефон, а на другой стороне трубки плакала и кричала молодая девушка", - рассказывает читатель «АвтоГродно» Юлий.

Он продолжает: "Сначала ее было очень плохо слышно, чтобы не распознали голос. «Мама, мама, я в больнице - не переживай...»

Эту фразу девушка повторяла несколько раз, и всё время плакала и кричала... Мама спросила, «на какой вы номер звоните!?»

Девушка ответила, что на городской, и давай опять плакать, говорить, что она в больнице.

Но мама поняла по голосу, что это не ее дочка и спросила «девушка, вы куда звоните, вы, наверное, ошиблись»...

Девушка ответила, что, наверное, ошиблась и положила трубку. Видимо, она поняла, что женщина не попалась на попытку "мошенничества".

Будьте очень осторожны! Предупредите всех своих родных, а особенно пожилых людей..."

«У моей соседки так выманили 6 000 рублей»

Несмотря на то, что телефонные мошенники интенсивно работают в Беларуси уже два месяца и предупреждения об этом публикуются в СМИ, случаи обмана до сих пор происходят.

Читатель Игорь пишет:

"У моей соседки, старой бабушки, так выманили 6 000 рублей. Я это узнал от сотрудников, которые потом ходили по квартирам. Оказывается, бабушке позвонили и сказали, что якобы её родственник попал в ДТП, он в больнице и ему срочно нужны деньги".

Напомним, сначала мошенники звонили по телефону, рассказывали про ДТП и говорили, что деньги нужны для решения вопросов с правоохранительными органами с целью избежать ответственности за совершенное ДТП. Сейчас средства просят передать на проведение срочной операции родственнику, попавшему в дорожно-транспортное происшествие.

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