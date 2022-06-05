Британское издание назвало страшный диагноз Путина 15 5.06.2022, 22:27

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Сколько месяцев осталось хозяину Кремля?

У российского правителя Путина диагностировали рак поджелудочной железы, жить ему осталось недолго. Об этом сообщило британское издание Mirror).

По словам бывшего советского, ныне - израильского журналиста Марка Котлярского, диагноз Путину подтвердили кремлевские врачи. Он отметил, что болезнь "настолько сильно прогрессирует", что операция если и продлит ему жизнь, то ненадолго - речь идет максимум о трех-четырех месяцах.

В то же время бывший российский депутат Аркадий Янковский сообщил, что онкологический центр имени Блохина находится в полной готовности. Он отметил, что Кремль всерьез готовился к операции Путина.

По его словам, в случае смерти Путина страну "может возглавить специальный Госсовет".

Ранее стало известно о том, что Путин прошел курс лечения от прогрессирующего рака. Об этом сообщили в разведке США.

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