закрыть
6 июня 2022, понедельник, 7:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские аналитики рассказали о новой тактике ВСУ

  • 6.06.2022, 7:38
  • 1,664
Американские аналитики рассказали о новой тактике ВСУ
фото: reuters

Украинские военные стягивают войска РФ к Северодонецку.

ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке. Это указывает на уменьшение боевой силы российских военных.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ІSW).

Отмечается, что украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси.

ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман