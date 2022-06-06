В Молдове по запросу Беларуси задержали украинского депутата 6.06.2022, 7:45

Не исключена его экстрадиция.

Пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко, сообщило местное издание Deschide.

Руководитель бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что украинский политик был объявлен в розыск Беларусью. Белорусские власти обвиняют его во «взяточничестве и коррупции».

Сообщается, что Яковенко находится в СИЗО. Не исключена его экстрадиция в Беларусь.

Евгений Яковенко был избран депутатом в 2019 году по избирательному округу № 52 (Донецкая область). На выборы он шел как представитель партии «Батькивщина», однако в настоящее время внефракционный.

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