На валютном рынке настало время разворота 6.06.2022, 7:47

Как быстро будут расти курсы?

Валютная корзина с начала года прибавила уже более 10%. При этом ослабление белорусского рубля может продолжиться и на этой неделе. Какова ситуация на валютном рынке и чего ждать от курсов валют на неделе, пишет myfin.by.

На российском рынке все стабильно

В первые два дня прошлой недели валютная корзина (доллар США, евро и российский рубль) снижалась по отношению к белорусскому рублю. Но начиная со среды 1 июня ситуация развернулась в противоположную сторону и к окончанию недели валютная корзина выросла на +4,41% до 0,3350 п.п. К началу года валютная корзина прибавляет уже +10,85%.

Причем, в отличии от предыдущих периодов, на прошлой неделе это происходило в отвязке от российского валютного рынка, на котором российский рубль остается на локальных максимумах к доллару США и евро. И происходит это невзирая на то, что с 1 июня 2022 года на российском рынке сняты несколько ограничений по валютным и фондовым торгам.

Были ожидания, что это оживит спрос на иностранную валюту. Но сохраняющийся дисбаланс внешней торговли (существенное превышение экспорта над импортом) и низкий интерес со стороны физических лиц при неизменном предложении валюты на российском валютном рынке поддерживают курсы доллара США и евро к рублю около текущих котировок.

Белорусский рубль начинает разворот

А вот белорусский рынок с началом лета показал хороший разворот и валютные пары устремились вверх.

Курс доллара США вырос по итогу за неделю на 0,38% (к началу года рост составляет +2,46%) и курс закрытия в пятницу USD/BYN 2,6109.

Евровалюта также показывала рост за неделю на +0,59%, но к началу года пока сохраняется просадка на -3,34%. Итоговый курс EUR/BYN 2,7864.

Курс российского рубля шел вверх практически всю неделю, только в пятницу 3 июня было небольшое снижение курса RUB/BYN. В итоге за неделю российский рубль укрепился к белорусскому на 8,52%, к началу года рост составляет внушительные +22,78%.

Поскольку российский валютный рынок продолжает оказывать непосредственное влияние на белорусский валютный рынок, а факторы укрепления российского рубля носят в большей степени не рыночный, а административный характер, любые изменения регулирования могут привести к ослаблению российского рубля.

В конце текущей недели 10 июня пройдет плановое заседание Банка России по ключевой ставке, на котором российский регулятор может продолжить понижение ставки. Возможно, это подтолкнет рынок к смягчению и курс российского рубля к доллару США и евро будет снижаться.

На текущей неделе аналогичное испытание процентной ставкой ожидает евро. 9 июня запланировано заседание Европейского Центробанка, на котором впервые за много лет процентная ставка может быть увеличена с текущего 0,00% до 0,50%. Это может двинуть пару EUR/USD к росту и пробитию мощного сопротивления на уровне EUR/USD 1,085–1,100. А пока евро застряло около EUR/USD 1,070, но оттолкнулось от минимумов середины мая.

При реализации такого сценария можно ожидать в течение недели продолжения роста курса доллара США к USD/BYN 2,6500. Евро может выйти выше EUR/BYN 2,8000–2,8200. Российский рубль может снизиться до RUB/BYN 4,000–4,1000.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».