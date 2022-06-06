ВСУ ликвидировали российского генерала Кутузова

ВСУ ликвидировали российского генерала Кутузова17
- 6.06.2022, 8:08
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Генерала ликвидировали в поселке Николаевка.
В Луганской области Украины ликвидирован генерал-майор российской армии Роман Кутузов.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на российские телеграм-каналы
Генерала ликвидировали в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.
По сообщениям тех же источников, Роман Кутузов – это уже четвертый генерал российской армии, ликвидированный на территории Украины.
О смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. По его данным, генерал умер, "поведя в атаку" своих подчиненных.
Каким подразделением руководил Кутузов, пока не сообщается. В 2019 году он упоминался на сайте Минобороны РФ как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией, а в 2017-м — 5-й.