РФ заявила об обстреле ВСУ моста, находящегося на границе с Украиной

РФ заявила об обстреле ВСУ моста, находящегося на границе с Украиной16
- 6.06.2022, 8:20
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Удар, как сообщают российские власти, нанесен по поселку в Курской области.
Утром 6 июня из минометов был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.
«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал губернатор.
Раненых и погибших нет.
Поселок Теткино находится на границе с Украиной. Он уже несколько раз подвергался обстрелам. По словам губернатора Курской области, удары наносились с территории Украины.