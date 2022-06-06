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РФ заявила об обстреле ВСУ моста, находящегося на границе с Украиной

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  • 6.06.2022, 8:20
  • 9,316
РФ заявила об обстреле ВСУ моста, находящегося на границе с Украиной
иллюстрационное фото AFP

Удар, как сообщают российские власти, нанесен по поселку в Курской области.

Утром 6 июня из минометов был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал губернатор.

Раненых и погибших нет.

Поселок Теткино находится на границе с Украиной. Он уже несколько раз подвергался обстрелам. По словам губернатора Курской области, удары наносились с территории Украины.

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