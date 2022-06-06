США не пойдут на отмену санкций в обмен на разблокировку экспорта из Украины 3 6.06.2022, 8:34

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Экономическое давление продолжится.

Власти США не поддержат договоренности по разблокировки экспорта украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Экономическое давление продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как известно ООН пытается договориться с Россией и Лукашенко относительно того, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.

Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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