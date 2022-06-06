На чем белорусы начали экономить 3 6.06.2022, 8:37

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Пояса приходится затягивать все туже.

О том, как изменился уровень жизни белорусов, свидетельствуют не только уровень зарплат и пенсий, но и объем расходов: сколько человек тратит на удовлетворение потребностей и насколько он экономит. Уровень потребления можно оценить в том числе по статистике розничных продаж. Анализ сделала neg.by

О чем говорит рост и падение продаж

Обычно рост продаж непродовольственных товаров означает повышение уровня жизни. Когда реальные доходы падают, люди откладывают дорогостоящие покупки, и объемы розничных продаж падают.

В глубокие кризисы снижаются даже объемы продаж продовольственных товаров: люди экономят на качественной и более дорогой еде. Такое отмечалось в Беларуси в кризис 2015–2016 годов.

Почему ускорился товарооборот

Однако в марте 2022 года, несмотря на ожидаемый кризис, белорусы увеличили расходы на приобретение товаров «не первой необходимости». Произошел рост непродовольственного товарооборота. Объяснением такого поведения является рост курса валют в марте до 4 рублей за доллар. Выросли продажи импортных товаров, например, смартфонов, автозапчастей и бытовой техники. Так люди пытались избежать больших трат в будущем, когда товары подорожают. Кроме того, в условиях дефицита наличной валюты, что наблюдалось в марте, «вложение» в импортный товар было направлено на спасение рублевых сбережений.

Но уже в апреле все встало на свои места. Динамика розничного товарооборота в Беларуси стала соответствовать общеэкономической динамике, когда большинство макроэкономических показателей «ушли в минус».

Как повлияли санкции и потеря украинского рынка

С окончательной потерей украинского рынка и санкциями падение ВВП в апреле 2022 года относительно апреля 2021 года ускорилось до 6,5%. Оно продолжается уже три месяца, но в апреле снижение было самое глубокое за почти 6 лет.

Промышленное производство снизилось на 10,6%. В основном за счет снижения объемов производства нефтепродуктов, калийных и прочих удобрений. Главные товары экспорта больше других пострадали от санкций и потери украинского рынка.

Снижение ВВП и промышленности вызвало снижение средней зарплаты по стране. Причем упали не только реальные доходы в сравнении с прошлым годом, но с марта снижаются даже номинальные значения.

Реальное, с учетом инфляции, падение средней зарплаты в Беларуси составило в апреле 2022 года 4,5% к уровню апреля 2021 года. Это худшая динамика реальной зарплаты с кризиса 2015–2016 гг.

Номинальное падение средней зарплаты в апреле относительно марта составило 2,2%. Снижение в апреле по сравнению с мартом бывало и раньше, но не в таком масштабе.

На чем экономят белорусы

В апреле в Беларуси продажи в розничной торговле упали в годовом исчислении на 7,3%. Падение розничных продаж в апреле оказалось больше, чем в предыдущие кризисы (2015–2016 гг. и ковид-кризис 2020 – начала 2021 гг.), когда максимальное падение продаж доходило до 6,2%.

В апреле 2022 года сильно экономить на продуктах белорусы еще не начали. Розничные продажи продтоваров упали только на 0,3%.

В непродовольственном секторе спад розничных продаж в апреле на 14,1% к апрелю прошлого года стал рекордным минусовым процентом. Однако это падение произошло после роста на 14,4% в марте. Значит, апрельское снижение образовалось и потому, что в марте люди хорошо «затарились». Да и цены в апреле уже были «последевальвационные».

Если посмотреть динамику трех лет, то розничные продажи всех товаров в апреле 2022 года к апрелю 2019 года (докризисного) упали на 4,5% (март к марту +15,1%), продовольственных – выросли на 5,9% (после +12,5% в марте), непродовольственных – упали на 14% (после +17,7% в марте). Таким образом, в апреле динамика розничной торговли ухудшилась. Вырос в сравнении с докризисным годом товарооборот только в продовольственном секторе.

Белорусы начали экономить, но пока только на покупках товаров «не первой необходимости».

Сколько тратили в апреле

Всего в апреле 2022 года население потратило в розничной торговле 5,280 млрд рублей. На одного жителя страны пришлось 573 руб. ежемесячных расходов. В марте на одного потребителя приходилось 657 руб. товарооборота.

В долларовом эквиваленте месячный оборот розничной торговли в апреле составил 1,894 млрд USD, или 205 USD на человека в месяц.

В номинальном выражении розничный товарооборот в апреле был больше, чем в этом месяце в предыдущие 2016–2021 годы, однако во многом «благодаря» инфляции – росту цен.

Наибольший среднедушевой товарооборот в долларовом эквиваленте в Беларуси был в 2013 г. ($250 /чел. в апреле) и 2014 г. ($265 /чел. в апреле). А сейчас он чуть больше, чем в апреле 2012 г. ($200 /чел.).

За год (последние 12 месяцев) среднемесячный объем розничного товарооборота на душу населения сложился на уровне $218 чел./мес. Это сопоставимо с показателем 2015 г. В ближайшее время рост продолжится. Рекордный показатель был в 2014 г. – $276 /чел./мес.

Можно сделать вывод, что белорусы начали экономить и сокращать расходы. Причины этого – снижение зарплат в результате ухудшения состояния экономики и рост негативных ожиданий.

Инфляционный рост розничного товарооборота в номинальном выражении может продолжиться. Он может продолжиться даже в долларовом эквиваленте при условии сохранения валютно-курсовой стабильности – цены в таком случае будут расти и в долларах.

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