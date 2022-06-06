В Беларуси вдоль границы с Украиной стоят российские военные

В Беларуси вдоль границы с Украиной стоят российские военные15
- 6.06.2022, 8:50
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Также развернуты «Искандеры», самолеты и «Панцири».
В Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается.
"На территории республики Беларусь вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые имеют на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авівации", - говорится в сообщении.