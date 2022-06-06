Politico: Пекин мстит России за унижения во времена СССР 6 6.06.2022, 8:53

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Путин превратил РФ в «младшего брата» Китая.

Из-за санкций большинства демократических стран, в первую очередь ЕС, США, Канады и Японии, Россия превратилась в младшего брата Китая. Президент Владимир Путин привел свою страну к полной зависимости от "старшего брата" в Пекине.

При этом Китай не спешит помогать России, говорится в материале Politico. К примеру, нефть, которую больше не смогут продавать в ЕС, китайские компании готовы покупать только с большой скидкой. Кроме того, китайские власти и сами не хотят попасть под санкции и стремятся продавать свои товары в богатые государства ЕС, США. Поэтому соблюдают расстояние в отношениях с РФ.

"Китай будет помогать России только в той мере, в какой это не навлечет на себя санкции и не поставит под угрозу собственную способность продавать товары богатым странам Северной Америки и ЕС", – говорится в публикации.

Китай – страна, одержимая исправлением исторических унижений и сохранением позиции мирового лидера, отмечает издание. Время, когда Советский Союз идеологически и экономически превосходил коммунистический Китай, давно прошло. Huawei Technologies строит российские сети 5G, в то время как Россия требует сотрудничества Китая во всем, от запчастей для самолетов до валютных свопов.

В качестве примера журналисты напоминают события 1949 года. Когда советский диктатор Иосиф Сталин заставил страдающего запором председателя Китая Мао Цзэдун несколько недель в 27 километров от Москвы ждать с ним встречи.

"Когда два коммунистических лидера все-таки приступили к делу, Сталин проложил себе дорогу к очень выгодной сделке, которая поставила Мао Цзэдуна на крючок, чтобы купить российское оружие и тяжелую технику с помощью кредита", – пишут журналисты. Теперь же ситуация кардинально изменилась. А ходить на поклоны вынужден не китайский, а российский лидер.

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