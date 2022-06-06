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В Минске BMW вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в дом

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  • 6.06.2022, 9:01
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В Минске BMW вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в дом

Водитель мог быть под наркотиками.

Утром 5 июня в Минске легковушка вылетела на тротуар и сбила пешехода, сообщили в Следственном комитете.

СК установил, что 36-летний водитель BMW двигался по улице Кедышко, выехал на перекресток с улицей Толбухина на запрещающий сигнал светофора, после чего не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на тротуар, где сбил 86-летнюю женщину, протаранил мусорный контейнер и врезался в здание.

Водитель и пешеход получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель, как сообщает СК, мог быть под наркотиками.

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