В Минске BMW вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в дом

В Минске BMW вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в дом5
- 6.06.2022, 9:01
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Водитель мог быть под наркотиками.
Утром 5 июня в Минске легковушка вылетела на тротуар и сбила пешехода, сообщили в Следственном комитете.
СК установил, что 36-летний водитель BMW двигался по улице Кедышко, выехал на перекресток с улицей Толбухина на запрещающий сигнал светофора, после чего не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на тротуар, где сбил 86-летнюю женщину, протаранил мусорный контейнер и врезался в здание.
Водитель и пешеход получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель, как сообщает СК, мог быть под наркотиками.