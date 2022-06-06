Что известно о ликвидированном бойцами ВСУ российском генерале Кутузове? 14 6.06.2022, 9:07

15,076

фото: facebook.com/AFUStratCom

Российского офицера уничтожили во время боевых действий в поселке Николаевка.

В Вооруженных силах Украины подтвердили ликвидацию российского генерал-майора Романа Кутузова.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Эксклюзив. Встречайте. Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыныры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

Роман Кутузов - что известно

Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, генерал-майор Кутузов до назначения в "ДНР" занимал должность начальника штаба 29 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ, пишет unian.net.

"Роман Кутузов, командуя подразделениями 1 армейского корпуса "ДНР" в Донецкой области, не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с понимаем того, какие будут потери", - отметил Цымбалюк.

Отношение генерала к личному составу как к "пушечному мясу" негативно сказывалось на морально-психологическом состоянии боевиков. "Командиры батальонов и рот не хотели вести в атаку своих людей и постоянно саботировали наступательные планы командования", - пишет Цымбалюк.

По словам журналиста, 5 июня Кутузов лично возглавил наступление и был ликвидирован огнем артиллерии ВСУ.

"У Кутузова горели сроки по занятию одного из населенных пунктов в Донецкой области, и нужно было выполнить задачу на протяжении дня во что бы то ни стало. В связи с этим он отдал приказ командирам 1 и 100 отдельных мотострелковых бригад лично вести войска на штурм позиций ВСУ, однако они отказались выполнять приказ, так как понимали риск для своей жизни. Кутузов, осознавая какие последствия его ждут в случае невыполнения поставленного высшим командованием задания, решил самолично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины", - рассказал Цымбалюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».