Как получить шенген в Беларуси и сколько это стоит 8 6.06.2022, 9:09

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Пока вариантов, куда податься на визу, у белорусов совсем немного.

"Как получить шенген в Беларуси и сколько это стоит через визовый центр?" - этим вопросом задаются многие белорусы в начале сезона отпусков-2022.

Да, уехать в отпуск в Европу белорусам все сложнее. Сделать как в старые добрые-времена шенген через визовые центры Литвы и Польши пока нереально. Можно, конечно, рассмотреть безвизовые варианты и, пользуясь моментом, уехать, например, за экзотикой во Вьетнам. Там еще в марте 2022 года ввели “безвиз” для белорусов. А вот власти Индонезии недавно, наоборот, ужесточили правила въезда для белорусов и ввели туристическую визу по прилете в это островное государство.

Ну а если все же хочется в Европу, то можно попытаться найти способ сделать шенген. В визовых центрах сейчас жара: дозвониться и запросить небольшую консультацию менеджера - уже небольшая победа. Читатели "Комсомолки" рассказали, что говорят им по поводу шансов на получение шенгена специалисты визовых центров.

“Гарантий никто не дает, тут все индивидуально”

В одном из столичных визовых центров заметили, что принимает сейчас документы Греция и Австрия с подачей в Минске на конец июня или июль. Есть еще вариант Италии, правда, там подача документов на сентябрь. Либо можно рассмотреть Испанию с подачей документов в Москве. Решение принимается в течение 7-14 дней.

- У Австрии меньше отказов, у греков больше. В целом больше половины отказов получаем пока по этим странам. Гарантий насчет открытия визы никто не дает, тут все очень индивидуально. Решение принимает консульство. Советуем подавать документы в визовые центры Испании или Италии - так шансы выше. В Испании вот вообще пока отказов не получали, - посоветовал по телефону менеджер.

Теперь о цене вопроса. По словам специалиста, размер консульского сбора не зависит от страны, куда подаете документы. Сейчас это 35 евро. Визовый сбор для Греции - 30 евро, для Австрии - 50 евро, для Италии - 15 евро.

Стоимость услуг агентства - 200 рублей. Там также предлагают сопровождение из Минска для подачи документов в Москве в визовом центре Испании. За такую услугу придется заплатить 450 рублей. В эту стоимость входит трансфер туда-обратно (автобус или бус в зависимости от величины группы) и подача документов. Такие туры, судя по всему, пользуются спросом. Потому что ближайшие даты, которые предлагают в агентстве, с 20 по 29 июля. Записывают по предоплате.

“Пока еще никому не отказывали”

Еще одно минское агентство пока принимает документы только для Испании с подачей в Москве.

- С Грецией и Австрией мы не работаем: очень плохо ставят там. Пока только один вариант - Испания. Пока, к счастью, в нашей практике отказов здесь не было. Но имейте в виду, что сейчас весь июнь уже расписан. На июль пока запись не открывали. Но бывают выбрасывают свободные окошки, так что есть вероятность податься и в июне, - пояснили там еще одной нашей читательнице.

Туры за визами здесь не предлагают. Придется планировать поездку в Москву самостоятельно. Нужно будет подготовить справку о зарплате и выписке со счета, которая отразит все доходы-расходы в течение трех месяцев. По словам специалиста, рассматривают документы в среднем 10 дней. Обратно получить паспорт можно будет через курьерскую службу или же отправить на любой московский адрес друзей или родственников.

- Стоимость услуг агентства - 250 рублей, если будете подаваться с обычной бронью жилья из Booking. Если с нашими оплаченными бронями, то 400 рублей, - добавили на том конце провода.

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