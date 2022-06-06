В Беларуси запретили продавать популярный соевый соус 4 6.06.2022, 9:13

6,912

Информация появилась на сайте Госстандарта.

В Государственном комитете по стандартизации рассказали, что с 10 июня вводится запрет на продажу и поставку в Беларусь соевого соуса торговой марки Columb. Информация опубликована на сайте ведомства.

- В результате проведенных проверок в составе названного соуса обнаружены сорбиновая кислота в комбинации с бензойной кислотой в количестве 1,26 г/кг, при максимально допустимом уровне не более 1 г/кг, - сказано в сообщении Госстандарта.

В ведомстве обратили внимание на то, что превышение составило 1,26 раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».