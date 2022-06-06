Путина может остановить только одно 4 Юрий Христензен

6.06.2022, 9:23

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Глава Кремля не придумал ничего нового.

В советских военных вузах учили наступать под прикрытием огненного вала. В этом смысле Кремль ничего нового не придумал.

Все, что "освобождается", он сначала равняет с землей. На примере Мариуполя Кремль показал, как выглядят украинские города после "освобождения".

Здесь тоже нет ничего нового. "Освобожденные" Грозный и Алеппо выглядели похоже. Разрушая Украину, Кремль демонстрирует, что будет с другими странами. И здесь нет ничего нового. В Афганистане, Грузии, Сирии и еще в десятках войн он действовал точно так же.

Страны на границе с Россией это понимают. Другие выдумывают кучу причин, из-за которых война их не коснется. Это ошибка. Нет ни одной причины, из-за которой Кремль прекратит воевать.

Если бомба или снаряд тяжелее воздуха, они могут упасть на европейские города. Уговорами их не остановишь. На любые международные соглашения и нормы морали Кремлю плевать.

Остановить агрессора может только вооруженное сопротивление. Никакие санкции от войны не спасут. Не существует санкций, которые остановят пулю или снаряд после вылета из ствола.

Юрий Христензен, "Фейсбук"

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