Ученые рассказали, когда человек впервые высадится на Юпитере и Сатурне 9 6.06.2022, 9:28

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Сколько нам осталось ждать этого полета?

Ученые смоделировали развитие человечества и ожидают, что пилотируемая космическая миссия к Поясу астероидов может быть осуществлена в течение 50 лет, а чуть более, чем через 100 лет люди отправятся на Сатурн, пишет «Новое время».

Основным условием для этого является путешествие на поверхность Марса до 2038 года.

Ученые под руководством Джонатана Цзяна из Лаборатории реактивного движения в Пасадене хотели понять, когда человечество будет готово отправлять пилотируемые миссии к поясу астероидов, к Юпитеру и к Сатурну.

Для начала они изучили изменение бюджета NASA со времен ее формирования в 1958 году. Больше всего США вкладывалось в космическое агентство в 1966 году, когда активно развивалась программа Аполлон по изучению Луны; в 1991 году, когда NASA решило сотрудничать с частными компаниями для создания ракеты-носителя; и в 2018 году, когда агентство начало работать над программой Артемида, чтобы отправить людей на Луну и Марс.

Затем ученые измерили технологические улучшения, подсчитав количество научных статей, посвященных исследованию космоса. Свою логику они объясняют тем, что это отображает уровень разработок в общей сложности — чем больше проводится технологических исследований, тем более сложные системы мы создаем.

Последним фактором стал эффективный радиус деятельности людей за пределами Земли. К примеру, первая успешная высадка человека на Луне расширила этот показатель до почти 390 тыс. км. Отправившись на Марс, человечество расширит свой радиус до 563 тыс. км. Также миссия даст нам еще больше данных для более точного прогнозирования космического будущего человечества.

Тенденция такова, что космические исследования постоянно привлекают все больше интереса, а, следовательно, и денег. Основываясь на этих данных, ученые смоделировали дальнейшее продвижение человека в космосе.

Согласно модели, первая пилотируемая миссия к Поясу астероидов состоится в 2073 году; в 2103 году люди отправятся на Юпитер и некоторые его спутники; а в 2132 году человек совершит высадку на Сатурне.

Безусловно, воспринимать подобные модели на 100% не стоит. Перед нами могут возникнуть тысячи преград — войны, пандемии, изменение климата, — которые заставят человечество потратить время и ресурсы на устранение последствий природных катаклизмов или собственных ошибок. Однако ключевой посыл исследования ученых в том, что подобные миссии — дело относительно недалекого будущего, а многие из живущих сейчас людей могут стать свидетелями подробного исследования миров Солнечной системы.

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