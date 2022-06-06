Turkish Airlines и дальше не будет летать в Минск
- 6.06.2022, 9:56
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Авиакомпания продолжает продлевать запреты на полет в белорусскую столицу.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз продлила приостановку полетов в Минск. Она не будет выполнять рейсы в белорусскую столицу до 31 июля.
Ранее Turkish Airlines уведомляла, что полетов не будет до конца июня. Также продлена приостановка рейсов в Украину, российские Сочи, Ростов и Екатеринбург. Авиакомпания приостановила полеты после нападения России на Украину в феврале.