Британия согласовала поставки Украине ракетных систем M270 6 6.06.2022, 9:59

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Украинские военные будут обучены работе с РСЗО в ближайшие недели.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.

По словам Уоллеса, эти системы помогут Украине защититься от российской угрозы, сообщает ВВС.

Правительство Великобритании не подтвердило, сколько единиц оружия будет отправлено, но, по информации BBC, первоначально Украина получит три установки.

Решение об отправке РСЗО было согласовано с США, которые являются производителями M270.

В британском правительстве отметили, что украинские военные будут обучены работе с РСЗО в ближайшие недели.

Уоллес также подчеркнул, что Великобритания играет ведущую роль в снабжении украинских войск «жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения».

«По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов», — сказал он.

Британская реактивная система залпового огня M270 может выпустить 12 ракет класса «земля-земля» в течение минуты и может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км.

Она похожа на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 (HIMARS), которую Украина получит от США.

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