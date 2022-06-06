В Беларуси пошли грибы 5 6.06.2022, 10:14

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И это не про подснежники вроде сморчков.

В белорусских лесах уже появились настоящие грибы — и это сейчас не про подснежники вроде сморчков. Читатели «Онлайнера» рыщут по кустам и показывают снимки первых полноценных подберезовиков. Напомним, это только начало июня, даже до легальных колосовиков еще далековато.

«Косил участок в деревне, в траве заметил десяток майских рядовок. Значит, через пару недель можно будет и первые подберезовики искать, такая у нас примета», — это сообщение пользователь DVG оставил неделю назад на форуме.

Пророчество сбылось раньше времени. Теперь DVG, который промышляет где-то под Вилейкой, выкладывает снимки своей добычи: «Пять подберезовиков: три нормальных, два только на семена раскидать. Лисичек и маслят пока не видно. Зато несколько строчков видели. И это в июне».

В Жлобинском районе тоже очнулись подберезовики.

Читательница natabat докладывает из Березинского района: нашли первый подберезовик, два десятка маслят (почти все червивые) и сморчки. Набор действительно странный.

Кто-то уже видел первые лисички, кто-то пытается собирать маслята.

Летние опята кое-где уже растут в промысловых количествах.

Теперь ждем белые и подосиновики.

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