«Сейчас на теме школьной формы настоящая коррупция» 9 6.06.2022, 10:15

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Что думают белорусы об изменениях в процессе обучения.

«Прорабатываем внедрение с 1 сентября наступающего учебного года единых элементов школьной одежды для конкретного учреждения. Рассмотрим возможность введения обязательной школьной формы с 2023 года», — рассказал недавно министр образования Беларуси Андрей Иванец. EX-PRESS.BY спросил у читателей, как они относятся к возвращению школьной формы.

Елена:

— Мои дети ходят в школу в Варшаве. Здесь интересное обучение, детям радостно и весело в школе. Мы не платим ничего – только раз в год на «хотелки»: дни рождения и экскурсии детей. Сумма 200 злотых (около 46 долларов — прим. ред.) на весь год. И никаких штор, ремонтов, сборов на подарки школе или учителю. Вот, например, на Международный день защиты детей класс старшего сына ездил в роскошный развлекательный центр, а младший — в академию-пекарню, где дети сами пекли пиццу, хлеб и пирожные.

Нам нравится, как все здесь устроено и, конечно, это очень классно — отсутствие школьной формы. Дети ходят в удобной им одежде, а единственное требование — сменная обувь. Это простая муниципальная школа, и я считаю такую школу образцовой.

Константин:

— Школьная форма — подготовка к ограничениям и несвободе, к которым потом принуждают всю жизнь людей в Беларуси. Я лично против формы. Думаю, могут быть правила, дресс-код, но не обязаловка.

Ольга:

— Мне не нравилась школьная форма в мои годы: страшное коричневое платье, нашивные воротнички, передники. Это вроде практично было, но на самом деле лишало всякой свободы. Девочки укорачивали платье по самую попу, и это было пошло, но хоть какая-то свобода проявлялась.

Сейчас на теме школьной формы настоящая коррупция — принуждают покупать одежду определенной фабрики, причем, организовано. На сайте брестского производителя самостоятельно эту форму можно купить дешевле, чем в школе.

Ксения:

— Сейчас «в тренде» советская школьная форма на выпускной, и некоторые делают на ней бизнес. Прокат платья стоит денег, а если их несколько, то и неплохую копеечку можно заработать. Откуда эта дурная мода? От тоскующих по совку учительниц-бабушек. По крайней мере в классе моей дочери именно классная мечтала всех одеть в форму, но обломилась. Девочки отказались.

Владимир:

— Элегантная школьная форма – это даже неплохо, я думаю. Но у нас все делают тупые идеологи, поэтому я против. Сыну в классе заставили купить безрукавку от «Світанка», и это просто мрак. Не хочу я такой формы своим детям.

В опросе по поводу обязательной школьной формы приняли участие 392 человека. 65% из них высказались за свободную форму. 26% опрошенных вполне устраивает деловой стиль одежды, которого сейчас придерживаются школьники. 5% хотят вернуть обязательную школьную форму. Еще 4% признались, что им все равно.

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