ВСУ озвучили свежие потери россиян в войне 5 6.06.2022, 10:16

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Названо направление, где оккупантов умирает больше всего.

За 103 дня полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла уже около 31 тыс. 250 своих бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере сотню российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ежедневно растут и потери противника в технике. На сегодня уничтожено:

- 1 тыс. 386 вражеских танков (за прошедшие сутки – 5),

- боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 400 (за минувшие сутки – 8),

- 690 артиллерийских систем (4 за сутки),

- 207 РСЗО, 96 средств ПВО (1 за сутки),

- 211 самолетов (1 за сутки),

- 176 вертолетов (1 за сутки),

- 551 БПЛА оперативно-тактического уровня (3 за сутки),

- 125 крылатых ракет (3 за сутки),

- 13 кораблей/катеров,

- 2 тыс. 395 единиц автомобильной техники и автоцистерн (35 за сутки),

- 53 единицы специальной техники.

В то же время, как стало известно, наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском направлении.

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