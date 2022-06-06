Британская разведка: Россия разместила на Змеином «Торы» и «Панцири» 4 6.06.2022, 10:25

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РФ боится за свои корабли после потери крейсера «Москва».

Российское командование после потери крейсера "Москва" перебросило на оккупированный Змеиный остров несколько зенитно-ракетных комплексов для противовоздушной обороны военных кораблей, действующих в Черном море. По данным британской разведки, на острове, вероятно, сейчас находятся комплексы "Тор" и "Панцирь", пишет liga.net.

Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Британская разведка также прокомментировала ракетный удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, произошедший утром 5 июня. В Великобритании считают, что его целью была попытка сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.

О ситуации на Донбассе разведка Великобритании не говорит ничего нового: продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк, а российские войска продолжают наступать на Славянск, пытаясь оцепить украинские силы.

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