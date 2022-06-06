«Бросалась делать любые модели, чтобы собрать всех клиентов мира» 2 6.06.2022, 10:45

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Юлия Симоновец

Как инженер-строитель стала шить женское белье.

Юлия Симоновец из Бреста называет себя «шьющим инженером-строителем». Когда-то, поступая в университет, девушка мечтала, что будет возводить строительные объекты. Но к концу учебы поняла, что хочет свое маленькое красивое дело — и освоила конструирование и пошив женского белья. При этом ни швейного образования, ни родственников-швей в нескольких поколениях она не имела — только большое желание делать то, что нравится. Историю о том, как девушка купила швейную машинку и начала шить для себя, а сейчас развивает бренд женского нижнего белья Kahanne, опубликовал портал «Про бизнес».

«Попробовала шить для себя»

В 2019 году Юлия с мужем Ильей закончили вуз и решили пойти в магистратуру, чтобы продолжить учебу и за это время понять, чем они на самом деле хотят заниматься. В итоге муж заинтересовался фотографией, а Юлии пришла идея попробовать шить — как это обычно бывает, сначала для себя.

— На школьных уроках труда шитье было для меня пыткой — строчки на швейной машинке никак не получались. Но родные напомнили, что в детстве я вручную шила одежду для кукол.

Вскоре у девушки появилась швейная машинка. Долго читала, выбирала свою модель, но, говорит, совершенно запуталась в описаниях и характеристиках — в итоге пошла в магазин и купила первое, что приглянулось. Машинка была на акции и стоила 300 белорусских рублей (около $ 120).

— Вначале сшила пижаму из маминых запасов ткани. Муж сразу предложил сделать фото и выложить в Instagram, хотя на тот момент у меня было всего около сотни подписчиков. Мы попробовали, и сразу же мне пришло четыре заказа. Это вдохновило, но все-таки я быстро поняла, что большие детали — это не мое, а я хочу шить нательное белье. Купила курс по пошиву белья, но он оказался очень неудачным: состоял из длинных уроков, суть которых — «берем свое белье и шьем по этому образцу».

Потеряв надежду научиться на курсе, Юлия просто начала искать любую доступную информацию. Пересмотрела десятки видео на YouTube, участвовала в бесплатных марафонах, а также купила несколько мастер-классов по построению моделей — на все ушло около $ 70.

Весной 2020 года девушка уже начала шить белье. К тому моменту ребята окончательно поняли, что в строители не пойдут и вузовские дипломы можно отложить. Магистратуру бросили, а с ней пришлось оставить и общежитие.

— Я уже начала понемногу шить, и в съемной квартире одну комнату мы выделили под мою мастерскую: там большой стол, оборудование, все необходимые материалы. Так совпало, что муж увлекся фотографией, и он проходил курс по коммерциализации работы фотографа. Заодно и мне предложил попробовать продвигать себя.

«Конкуренция на рынке индпошива белья выросла»

Четкого плана у Юлии изначально не было. Сначала нашла магазины, где можно закупать качественные материалы для белья. Как правило, страны-производители кружева и эластичной сетки — Турция, Россия, Китай (премиум-фабрики), фурнитуры — Италия, Латвия и тот же Китай. Заказы оформляются онлайн, но с опытом мастерица стала больше полагаться на свои тактильные ощущения — если материалы вызывают сомнения, они используются для макетов.

Тогда же задумалась о названии своего бренда. Муж предложил белорусское слово «каханне» написать латиницей. Получилось и для белорусов понятно, и для зарубежных клиентов привлекательно. Подруга взялась помочь с логотипом — все и сложилось.

Из оборудования самая верная «помощница» — та самая швейная машинка, которую Юлия купила в самом начале.

— Позже приобрела в дополнение оверлок, но не пользовалась им. Можно купить распошивальную машинку, но в моей работе смысла в ней нет. Я обхожусь обычным бытовым утюгом, специально для своей мастерской купила гладильную доску. И еще для пошива белья нужны ножницы, сантиметр, линейка, миллиметровка для чертежей.

Клиентов Юлия искала, запуская рекламу в Instagram, — это хорошо работало.

— Больших бюджетов не было, ставила по $ 1 в день на определенный период. Появлялось много новых подписчиков, кто-то сразу размещал заказ. Но замечаю, что в последний год даже при большем бюджете результатов нет. Возможно, конкуренция на этом рынке выросла, появилось много предложений по индивидуальному пошиву белья. Но я к этому времени уже наработала свою базу клиентов.

Так что рекламу давать перестала, а заказов стало больше.

Сейчас у меня есть постоянные клиенты, обращаются также люди, которые давно на меня подписаны. Думала, что с марта нынешнего года заказов станет меньше, но пока падения спроса не ощутила.

Осенью 2021 года девушка завела еще один аккаунт в Instagram — как витрину для своих моделей белья. Но, говорит, личная страничка, где появляется больше личной информации, привлекает подписчиков лучше. И заказы она принимает в основном в своем аккаунте.

Количество заказов в месяц может доходить до 15−20, средняя стоимость — около 100 белорусских рублей ($ 40). Как самозанятая (пока у Юлии такой предпринимательский статус) она ежемесячно платит 126 рублей ($ 50) налога.

— Был момент, когда я думала, что нужно расширяться. И такая возможность есть, — поясняет Юлия. — Можно нанять девушку-швею, обучить ее, снять помещение под мастерскую и принимать больше заказов. Но пока я не готова к этому, пытаюсь сама справляться, хотя иногда бывает напряженно. Меня в принципе все устраивает: уровень дохода сегодня сопоставим с зарплатами родных и знакомых, которые работают в найме. При этом я занимаюсь любимым делом, чувствую себя спокойно и могу в любой день взять выходной.

«Если что, перешью»

— В самом начале сложным моментом для меня было общение с клиентами, — признается девушка. — Но со временем втянулась. Моя «фишка», которая привлекает людей — я сразу предупреждаю, что перешью белье, если не подойдет, и буду с ними до того момента, пока не сядет идеально. Перешивы случаются, но все реже и реже. Сегодня их доля в общем количестве cшитых изделий — около 10−12%. Даже как-то перешила заказчице белье, которое она заказывала у другой мастерицы.

Кстати, тогда я посмотрела на качество выполнения того изделия и поняла, что шью очень хорошо. Для меня это был переломный момент.

Своего клиента Юлия описывает так:

— В основном это женщины, но обращаются и мужчины — заказывают в подарок своим женщинам. Многие из Минска, а также из Бреста. Был случай, когда заказ «прилетел» из России. Работала с клиенткой из Хорватии. Есть семейные, одиночки, те, кто в паре. Одни учатся, другие работают. Одни женщины хотят порадовать новым бельем своих мужчин, другие — себя. Возраст от 18 до 30 лет. Женщины ближе к 40 годам также заказывают своим дочерям. Есть клиентки, которые приобретают несколько комплектов белья в год, есть те, кто реже или же вовсе после первой покупки не возвращается.

Бренд Kahanne — это, говорит Юлия, про бескаркасное белье, мягкое и удобное.

— Первое время я бросалась шить любые модели, чтобы собрать всех клиентов этого мира, — смеется Юлия. — Но через полгода определила свою специализацию. И сейчас спокойно отправляю заказчиц к другим мастерам, если сама не шью такое белье, как они хотят. Мои клиенты приходят за бескаркасными моделями. У каждой девушки свой запрос: она видит базовую модель и просит внести изменения. Я берусь за эксперименты, потому что понимаю, что моих навыков уже хватает, чтобы это реализовать. Индивидуальный пошив тем и хорош, что все можно сделать по твоим размерам и пожеланиям.

По моим ощущениям, предложений по индивидуальному пошиву белья становится все больше. Если говорить о Беларуси, то в основном они, конечно, в Минске, в Бресте мало знаю таких мастериц. Это понятно: спрос в столице выше, там больше обеспеченных людей. Я, конечно, заглядываю на странички к коллегам, изучаю.

«Каждый накручивает, как считает нужным — кто-то 200%, а кто-то и 500%»

Цены на готовое белье зависят от уверенности мастера, считает предпринимательница из Бреста. Она рассказывает, что в самом начале оценивала свою работу не очень высоко. Но сейчас приобрела нужный опыт, и качество пошива позволяет зарабатывать больше.

— В стоимости учитывается все — не только материалы, но и амортизация оборудования, электроэнергия. И к этому каждый накручивает, как считает нужным — кто-то 200%, а кто-то и 500%. Я не экономлю на материалах, закупаю в розницу, не оптом. Закладываю в стоимость риски перешивов: это моя дополнительная работа.

Цены на белье Юлия в этом году не повышала, хотя, говорит, за последние месяцы некоторые материалы существенно подорожали — примерно в 1,5−2 раза.

— Не все материалы выросли в цене — видимо, старая поставка. У меня есть запасы, их и использую. Что-то буду дозаказывать, но цены на готовые изделия пока повышать не собираюсь.

Понимаю, что тяжело не только мне: доходы клиенток тоже вряд ли растут.

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