У кого в Минске отключат горячую воду с 6 по 12 июня? 1 6.06.2022, 10:39

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фото: Алесь Пилецкий tut.by

Официальный список адресов по улицам.

В Минске на неделе с 6 по 12 июня осуществят плановое отключение горячей воды по целому ряду адресов. Узнали, где будет планово отключено горячее водоснабжение. Список адресов размещен на сайте Мингорисполкома.

В частности, без горячей воды в этот период останутся жители домов, которые обсуживает предприятие «Минскоммунтеплосеть».

- С 6 июня горячая вода будет планово отключена по улице Орловская, 76, а с 7 июня – по улице Л.Беды, 39, - говорится в сообщении.

С 8 июня будет отключена по адресам 2-ой Прилукский пер. 3, 8, 5, 7, 9, 11; 3-ий Короткий пер. 5; Бельского 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 17, 19, 21, 21а, 23; Бельского 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 69, 61, 65, 67; Бетонные проезд. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 31, 33, 15, 19; Волоха 53, 53а, 53б. 55, 57, 59; Глаголева 37, 39, 39а, 41, 42; Гурского 26, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 56, 11, 11а, 15, 17; Д.Марцинкевича 1, 11, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 6к.1, 6к.2, 8; Е. Гедройца 20; К.Либкнехта 128, 128в, 130,114, 116, 118, 122, 120; Карпова 12, 16; Казинца 52а; Каролинская 2; Космонавтов 13 к.2, 15 к.2; Одоевского 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46к.2, 48, 54а, 56, 50, 58, 115а, 115б, 115в; Одоевского 81, 83к.1, 83к.2 ,85, 87, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109 ,113; Пономаренко 10, 4, 6, 6а, 24, 26, 28, 32, 34, 52, 54, 56, 35, 35а, 43; пр.Жукова 3; Лермонтова 47; Прилукская 42, 44, (1,1а по ГП); Притыцкого 27, 35; Пушкина 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 27, 19, 21, 23, 25, 29, 5а, 27, 3а, 11, 15а, 29б, 33 ,31к.1, 31к.2; Р.Люксембург 205; Семашко 17а; Слободская 169; Тышкевичей 1; Харьковская 71; Чечота 18,20; Чюрлениса 18; Я.Мавра 1, 1а 3, 5, 10а, 12, 16к.1,16к.2, 18, 18а, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ,41, 47, 49, 49а, 51, 53, 66а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21к.2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9а, 21а, 33а;

С 9 июня горячее водоснабжение будет отключено в домах по улицам 4-й пер. Кольцова 51, 53, 6; 4-й пер. Полиграфический 9; Беды 42, 44, 45, 46; Восточная 133, 168, 178, 180, 181, 184, 186, 188, 183, 131, 170, 190; Гало 148; Гамарника 1, 2, 3, 4, 7 к. 1, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 9 к. 4, 9 к. 5, 11, 13, 15, 16а, 17, 20 к. 1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 10 ,19,8, 14, 16к.1, 22, 29а, 30, 7к.2, 33, 18, 22 к.2; Калиновского 1, 3, 4а, 4, 6, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27,29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 39, 47, 11; Кольцова 4к.5, 6, 18к.3, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 5, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 10, 10в, 15а, 39к.1, 48, 49, 50, 53к.1, 53к.2, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39 к. 2; Кутузова 18;

Логойский тракт 19к.1, 2, 4, 20, 21к.1, 17а, 22, 22а, 17, 21а, 24, 25 к. 1, 25к.2, 26, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 29, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 31, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 33, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 37 к. 1, 37 к. 2, 39 к. 1, 39 к. 2, 39к.3, 39к.4; Лукьяновича 10,12; Мирошниченко 20, 6а, 1, 1а,3, 37а, 51а, 55, 23а, 41, 25, 35а,35, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16 к. 2, 17, 18 к. 1, 18 к. 2, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53; Олешева 10, 12, 14, 2, 5; Полиграфическая 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31; Полиграфический 4-й пер. 10, 16, 16а, 18; Севастопольская 54,56, 2, 2а, 108; Седых 1, 12, 6а, 4, 6, 8, 10, 12а, 14а, 14б, 14в, 14, 16, 18,20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а; Славинского 8, 10а, 10, 12, 4; Топографическая 5, 7, 7а, 13; Широкая 18, 20а, 22, 28, 29/15, 34, 36, 4, 8, 3, 3а, 4 к. 3, 12, 14, 16, 16а, 20, 24, 26, 30, 38 к. 1, 38 к. 3, 38 к. 4, 40, 40а.

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