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Имидж российской армии и самой Московии разрушен

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  • Николай Белесков
  • 6.06.2022, 10:43
  • 4,870
Имидж российской армии и самой Московии разрушен

Враг получил такой удар, что неизвестно сколько будет восстанавливаться.

Имидж армии Московии, на которой держался в значительной степени имидж самой Московии как великого государства, разрушен.

Армия Московии, особенно тот компонент для наземных действий, который мог бы угрожать отдельным странам Центрально-Восточной Европы, получил такой физический удар, что неизвестно сколько будет восстанавливаться, особенно если экспортный контроль на этот раз сработает.

Это для нас цель номер #1 по максимуму уничтожить группировку московитов и вернуть максимум территорий.

У наших западных партнеров ранжирование приоритетов может быть совсем другое. Стоило бы уже как-то этот урок выучить.

Николай Белесков, "Фейсбук"

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