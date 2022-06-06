Имидж российской армии и самой Московии разрушен

Имидж российской армии и самой Московии разрушен3
- Николай Белесков
- 6.06.2022, 10:43
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Враг получил такой удар, что неизвестно сколько будет восстанавливаться.
Имидж армии Московии, на которой держался в значительной степени имидж самой Московии как великого государства, разрушен.
Армия Московии, особенно тот компонент для наземных действий, который мог бы угрожать отдельным странам Центрально-Восточной Европы, получил такой физический удар, что неизвестно сколько будет восстанавливаться, особенно если экспортный контроль на этот раз сработает.
Это для нас цель номер #1 по максимуму уничтожить группировку московитов и вернуть максимум территорий.
У наших западных партнеров ранжирование приоритетов может быть совсем другое. Стоило бы уже как-то этот урок выучить.
Николай Белесков, "Фейсбук"