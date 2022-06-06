Почему вместе с «Лодэ» закрыли и мелкую «Клинику А1»? 6.06.2022, 10:58

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Конфликт между подполковником медицинской службы и директором.

Вместе с гигантами «Лодэ» и «Нордином» в мае под пресс проверок попала и совсем маленькая «Клиника А1». Это было удивительно: деньги не сравнимы с крупными медучреждениями, если это действительно передел рынка, то «А1» здесь не конкурент другим игрокам. «Наша ніва» выяснила, что первопричина другая — «А1» стала жертвой внутренних разборок учредителей.

«Клиника А1» работает с лета 2020 года, специализируется на косметологической медицине, флебологии, дерматологии. Имеет — точнее, имела — менее двух десятков работников.

Но и в нее, как и в «Лодэ» пришли с проверкой, как и «Лодэ» наказали приостановкой деятельности. Политика? Нет, заверил сотрудник клиники, «А1» убивает конфликт между учредителями.

«Сегодня основателей двое. Это мать преподавателя Белорусского государственного медуниверситета Владимира Гурлева и муж директора самой клиники Елены Шарафанович, — рассказывает источник. — Но мать Гурлева никакого фактического отношения к клинике не имеет, на нее только оформлены бумаги. На деле, всем занимается сам Гурлев — и у него жесткий конфликт с директором и ее мужем».

Владимир Гурлев — подполковник медицинской службы, преподает в БГМУ. По словам собеседника, он ранее пересекался в других частных медучреждениях с Еленой Шарафанович, хирургом-онкологом. В 2020 году он сам позвал ее в новую «Клинику А1», которую основал вместе со знакомым доктором-косметологом. Позже партнер ушел и вторым основателем стал муж Шарафанович.

«Гурлев официально не имеет никакого отношения к клинике: он там никак не оформлен, учредитель по документам — его мать. Но он вмешивается, дает какие-то приказы, настаивает на каких-то решениях. Из-за этого с осени 2021 года происходили постоянные скандалы между ним, директором и ее мужем.

С осени 2021 года это тянется. Гурлев хочет снять директора с должности, второй учредитель (муж директора) сопротивляется.

Поэтому Гурлев начал писать жалобы и заявления — в том числе в милицию», — говорит собеседник.

Сама Елена Шарафанович, директор и жена второго учредителя, подтверждает это.

«Доходило до того, что я несколько раз вызывала милицию на Гурлева, несколько раз — он на меня, — рассказывает Шарафанович.

—Во время одного из таких визитов милиции Гурлев показал милиционеру кружки с «Погоней» на кухне клиники и сказал, что это якобы мои. Тогда ограничилась профилактической беседой. Но после Гурлев подбил одну из работниц клиники написать еще заявление в милицию на меня, за репосты в соцсетях. Меня судили и оштрафовали за распространение экстремистских материалов.

Я так понимаю, он надеялся таким образом от меня избавиться. Когда не сработало, Гурлев начал писать жалобы на свою же клинику в различные инстанции с требованием проверок».

Из-за них во время проверок крупных частных медцентров пожаловали и в маленькую «Клинику А1».

Результат — приостановка деятельности, которая, похоже, стала роковой для учреждения.

«Скорее всего «Клиника А1» уже не выживет. Много работников уволилось, появились долги. Из-за неуплаты поставщик забрал основное оборудование.

К тому же Гурлев «приватизировал» соцсети клиники и теперь пишет там, что «А1» переименовалась в «Клинику Гуру» и переехала. Как говорят, эта «Клиника Гуру» принадлежит какому-то новому юрлицу, которое также аффилировано с Владимиром Гурлевым.

Один из старых постов. Видно, что на фото — логотип «Клиники А1», но название самого аккаунта уже другое

Поэтому закрытие нашего учреждения политизировать не стоит. Это действительно результат внутренней войны. Как говорится, хороший трест не может лопнуть, он может только развалиться изнутри. Так произошло и у нас», — говорит Елена Шарафанович.

Журналисты обратились за комментарием к Владимиру Гурлеву, он отказался от разговора.

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