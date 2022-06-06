Константин Боровой: Лукашенко живет в пузыре 4 6.06.2022, 10:58

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Константин Боровой

Им стоит готовиться к трибуналу.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину экономика "империи" начала стремительное падение. В магазинах дорожают продукты, люди дерутся за сахар. Но кремлевский диктатор Путин утверждает, что все в порядке. По-видимому "карлик" далек от реальности: он не только не замечает, насколько токсичной стала Россия, что ее ненавидит весь мир, но и верит, что в стране проблем нет.

Действительно ли экономика России справляется с натиском западных санкций и какую роль в войне играет Лукашенко - в эфире Апостроф TV рассказал российский оппозиционер, политик, депутат госдумы РФ в 1996-2000 годах Константин Боровой.

– На недавней встрече с Александром Лукашенко в Сочи, Путин заявил, что несмотря на все сложности, экономика РФ достойно выдерживает все санкции. По-вашему, действительно ли это так, потому что мы видим обратное?

– Удар очень сильный. Экономика сворачивается, она работает сама с собой. Количество товаров уменьшается. Появился белорусский сыр, который, говорят, есть нельзя, а он стоит 900 рублей. Пропали белорусские средиземноморские креветки. Беларусь тоже попадает в условия бойкота. Экономика в тяжелом состоянии, но Путин и Лукашенко живут в таком информационном пузыре, где у них все хорошо.

Пропаганда такая сильная, что она начинает воздействовать даже на самих пропагандистов, на Путина, на Лукашенко. Они верят в то, что им сообщает их же пропаганда, – все хорошо. Но на всякий случай, появляться перед народом они побаиваются.

– В Главном управлении разведки Украины говорили, что примерно два месяца назад на Путина было совершено покушение. После этого мы видим кремлевского главу, постоянно окруженного охраной, а на встрече глав ОДКБ у всех были накрыты крышками стаканы с водой. Они боятся повторного покушения не только на Путина, но и на Лукашенко?

– Я думаю, что это тот же самый информационный пузырь. Охране очень выгодно поддерживать хозяина в ощущении опасности. Иногда это делается умышленно. Ну и Путин потерял контроль над реальностью давно. Он не представляет себе, как к нему относятся во всем мире, как его ненавидят. Я недавно проехал по американским дорогам 200 миль. На каждом мосту висит флаг Украины. Украине сочувствуют, Украину поддерживают. И не только словами.

Путин этого просто не чувствует и не понимает. И он, и Лукашенко находятся в этом информационном пузыре, в котором им кажется, что они управляют миром. Это очень похоже на сумасшедший дом: как управлять движением планет, не привлекая внимания санитаров. Они управляют движением планет, но боятся привлекать внимание здравомыслящих людей.

– По поводу разговора между Путиным и Лукашенко. Последний заявил, что им есть, о чем поговорить в сфере безопасности, особенно в связи с концентрацией войск НАТО на западных рубежах. Действительно ли Путин и Лукашенко видят угрозу в НАТО, или они только аргументируют этим нападение на Украину?

– Это одна из установок пропагандистской кампании. Война, которую ведут Путин и Лукашенко в Украине, – это война с НАТО. Когда они планировали в 2008 году нападение на Грузию, Михаил Саакашвили рассказывал, что Путин ему сам сказал: "Ты нас не интересуешь, мы в Грузии будем сражаться с американцами". Это из истории прямо из сумасшедшего дома. Они уже потеряли связь с реальностью. Этим они и опасны.

– На ваш взгляд, холодная война еще не закончилась? Откровенно говоря, когда в Америке делают сверхтехнологичную технику, Путин прикрывается ядерным зонтиком, который существует со времен СССР. До сих пор идет эта борьба России против Америки?

– Я думаю, что главная цель Путина – это не противостояние в холодной войне. Это сохранение власти в России. Украина, перед этим Грузия – в качестве модели рассматривалась и Молдова – выступают в качестве жертв, на которых Путин показывает, какой он сильный и могущественный.

Он так пришел к власти, если вы помните. Это взрывы домов, это начало второй чеченской войны, когда ему удалось до такой степени запугал граждан, что они проголосовали за сильного лидера, за чекиста, за человека, который может их защитить от террористов. После этого началась разработка законов о борьбе с террористической деятельностью. В террористы сразу попали правозащитники, лидеры демократических партий.

Путин сохраняет власть, это единственная цель. Власть над гражданами и над двумя трубами – газовой и нефтяной. И, конечно, над доходами от этих труб. Это единственная цель, которая его интересует. Но поскольку он делает это неумело, то власть исчезает и растворяется. Это видно уже всем. И граждане, которые когда-то боялись Путина и считали его защитником, теперь боятся его потому, что понимают, что он неадекватен.

– Вы говорите, что Путин хочет сохранить свою власть. Но когда на россию накладывают санкции, дорожаю продукты, очень много магазинов и компаний ушли с рынка, как такими действиями можно сохранить власть?

– В России начала действовать мобилизационная модель – это когда граждан убеждают поддерживать власть, потому что она сражается за них. Она не допускает, чтобы страшное НАТО пришло, захватило россию, захватило ее ресурсы и разорило страну. Некоторое время можно потерпеть, пострадать.

Эта модель хороша для короткого промежутка времени, но Путин ее пытается использовать уже довольно долго – 20 лет. Она, конечно, уже не работает. Теряется поддержка, рейтинг Путина микроскопический. Народ его боится и убегает. Все же видят, как лучшие умы, лучшие люди России уезжают из страны.

На днях один из российских дипломатов ООН отказался представлять россию. В России арестовано 15 тысяч человек за протесты против войны в Украине. Россия сопротивляется Путину, несмотря на жесткие репрессии. Основную работу в борьбе с этим авторитарным режимом, с этой опасностью уже не только для России, не только для Украины, не только для Грузии, а для всего мира... Вот с этой опасностью борется сегодня Украина.

– Поговорим о Лукашенко. Перед поездкой в Сочи, он написал письмо Генсеку ООН, в котором убеждает, что его режим не является агрессором, что он предлагает договориться о новом мировом порядке, который обеспечит гарантии безопасности всего мирового сообщества. Мы видим попытку усидеть на двух стульях, когда Лукашенко сначала заигрывает с Западом, а потом летит на встречу к Путину. Почему Лукашенко работает на два фронта? Чем это может закончиться для него и для Путина?

– Понимаете, весь мир открыто говорит о необходимости проведения трибунала над военными преступниками по типу Нюрнбергского. Международного уголовного суда, по мнению политиков и экспертов, недостаточно. Объем совершенных преступлений так велик, что необходимо создавать рамочные условия для такого трибунала. И команда Владимира Зеленского начала эту работу. И их поддержали британские и международные политики. Нужно готовиться к трибуналу.

Вот все говорят, что надо Путина убить, остановить. Путин уже не так важен во всей этой истории. Важно, как он с помощью пропаганды, военной агрессии превратил огромную страну в инструмент террористической деятельности против всех соседей. Против стран Балтии, Финляндии, Швеции, Украины, Молдовы, Грузии и так далее. По-моему, нет страны, в которой не осуществлялась бы спецслужбами России террористическая провокационная деятельность. Даже в Центральноафриканской Республике, в Венесуэле, по всему миру. Это надо остановить. Человечество простить такие преступления не может.

– На видео встречи Путина и Лукашенко заметна очень интересная деталь. Сложилось впечатление, что левая нога кремлевского диктатора существует отдельно от него. Он вроде сидит спокойно, а его левая нога куда-то дергается. С чем это связано? В последнее время ходит много разговоров о том, что Путин болен, что у него рак и ему срочно нужно лечение.

– Я думаю, что это пропагандистские установки насчет рака, лечения, операции. Их можно трактовать как "потерпите, осталось немного". Но мы терпеть не можем и не хотим. Я надеюсь, и вы терпеть не хотите, потому что это терпеть уже невозможно.

Путин нездоров ментально, это совершенно очевидно. Есть очень много заключений психологов, которые рассматривают его поведение и реакции. И вот это ментальное состояние сказывается на действиях России в Украине и внутри России. Я думаю, что лучшее лечение, которое ему можно предложить - это очень длительное заключение, в результате которого он просто успокоится. Потому что то, что он делает – эта суета ногами, суета в политике, суета в войне – наносит ущерб всему остальному миру.

– Мы упомянули покушение на Путина. Кто, по-вашему, мог бы убить президента России, и почему это не удалось?

– Вы знаете, покушения были всегда. Покушения были на Брежнева, когда он встречал космонавтов. Чаще всего это совершают люди с очень подвижной психикой, для которых события мировые, события в стране являются очень провоцирующим фактором. Как раз то, что сегодня делается с помощью пропагандистской кампании над гражданами России и не только. Безусловно, возникают условия для неадекватного поведения, для того, чтобы люди со слабой головой, с подвижной психикой начинали как-то проявляться. Эта та самая ловушка пропаганды.

– Как вы думаете, это могли сделать иностранные агенты или кто-то в окружении Путина, кто находится в России?

– Я уверен, что это был кто-то из России, потому что это неразумно – покушаться на него. Он нам нужен живой, на трибунале. Нам нужно пожелать здоровья Путину. Нам нужно исследовать этот процесс: как это получилось, что огромная ядерная страна превратилась в террористическую злобную организацию под управлением психически больного человека, неадекватного офицера КГБ. Это все необходимо исследовать человечеству, чтобы не допустить это в следующий раз.

– Готовится ли в России дворцовый переворот?

– Я так не думаю. Понимаете, за последние 30 лет они превратили граждан России в рабов, в молчаливых рабов. К сожалению, в рабов превратились и те, кто находится вокруг Путина. Россия была страной рабов и господ при Пушкине. Сегодня господа уже никак не проявляются, их просто нет. Люди на самом высоком уровне, на самых высоких постах... Вот Сергей Шойгу – вы слышали, наверное, как с ним разговаривал Путин. Он просто не давал возможности что-то сказать, объяснить, что происходит, почему им не удается достичь каких-то результатов в Украине. Шойгу – это личный раб Путина. Точно такими же рабами являются и командующие армией.

В российской армии больше нет представления о чести, о достоинстве, о патриотизме, о любви к родине. Это рабы, которые готовы исполнить любой приказ – почти как в нацистской Германии. Хотя мы с вами знаем, что там нашлись генералы, которые попытались уничтожить Гитлера и совершить переворот. А здесь надежды на это очень маленькие.

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