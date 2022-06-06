Ученые обнаружили в Ираке таинственный город возрастом 3400 лет 2 6.06.2022, 11:09

Старинный город нашли на реке Тигр.

Группа археологов с разных стран на территории Ирака обнаружила таинственный город. Его возраст, по предварительному анализу, достигает 3400 лет. Ученые уверены в том, что он являлся частью древнего царства, которое в свою очередь могло входить в состав империи Миттани. О ней сегодня есть очень мало информации. Об этом сообщает Arkeonews (перевод - planetanovosti.com).

Остатки старинного города были обнаружены на реке Тигр. Ранее его покрывал слой воды. После того, как в регионе случилась очень сильная засуха, уровень воды в водохранилище Мосульской плотины стал намного ниже. Это привело к тому, что селение в прямом смысле слова восстало со дна реки.

Вплоть до сегодняшнего дня о данном городе не было совершено никакой информации. Проведенное специалистами исследование продемонстрировало то, что в свое время это был один из крупнейших мегаполисов. В городе находился царский дворец, а также несколько больших построек, которые были, скорее всего, общественными. Поселения такого типа в древние года считались очень важными и выполняли какую-то общественно-политическую или же экономическую роль в жизни огромного государства.

Археологи выдвинули теорию относительно того, что это могут быть остатки древнего города Закику. Его название встречается в некоторых исторических источниках. Если это окажется правдой, то обнаруженный учеными город мог выступать очень важным центром империи Миттани. Древнее государство существовало примерно в 1550-1350 годах до нашей эры.

Был проведен анализ продемонстрировал, что на самом деле приблизительный возраст обнаруженного города составляет около 3400 лет. Это указывает на то, что его хронология полностью совпадает с тем временем, когда существовала империя Миттани. Поселение было возведено на берегу реки Тигр. Вскоре оно стало местом, где произошло зарождение одной с самых больших цивилизаций на планете. На сегодняшний день данный исторический памятник расположен на территории одной из провинций Ирака – Духок.

Бекас Брифкани, занимающий должность Археологического управления Духока, отметил, что поселение было крупным и имело множество зданий. Возможно, в ближайшем будущем о нем получится узнать намного больше. Во время раскопок специалисты обнаружили практически 200 табличек с глины, на которых присутствуют клинописные тексты. Все они хранились в кувшинах огромного размера. В древние времена именно так создавались архивы важной документации. Было установлено, что половина табличек имеет отношение к среднеассирийскому периоду.

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