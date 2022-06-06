Сколько сейчас белорусы будут платить за услуги ЖКХ? 1 6.06.2022, 11:18

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С 1 июня подняли тарифы на отопление и электричество.

«Правительство» отменило повышение для населения тарифов на отопление с 1 июня. Также чиновники «открутили» обратно ценник на электроэнергию, которую используют для отопления жилья и подогрева воды, пишет zerkalo.io.

При этом отменять введенные с июня новшества по оплате за природный газ, из-за чего заметно вырастут платежи в отопительный период, а также изменения по расчетам счетов за освещение подъездов правительство не стало. Посмотрели, по каким тарифам теперь будут платить белорусы за эти жилищно-коммунальные услуги.

Сколько удастся сэкономить на «открутке» тарифов на отопление

В Беларуси с 1 июня пересмотрели тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Так, субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысили на 8,8%. Они выросли с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал. Для сравнения: в июне прошлого года тарифы на эти услуги повышали на 6,3%.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал до июня нужно было заплатить 22,28 рубля. По повышенным июньским тарифам эта сумма выходила 24,25 рубля. Соответственно после «открутки» тарифов платеж за этот месяц составит все те же 22,28 рубля (если будет израсходовано столько же Гкал).

Какие тарифы до конца года будут на электричество для обогрева жилья

С 1 июня также повысили тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах.

Напомним, те, кто хочет отапливать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов.

Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф до конца года будет на уровне 0,0981 рубля за 1 кВт∙ч (с 1 июня его повышали до 0,1003 рубля). При этом не нужно устанавливать специальный, отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙ч в месяц, то за счет «открутки» тарифов удастся сэкономить 77 копеек (счет составит 34,34 рубля вместо 35,11 рубля).

Но нужно учитывать, что летом как минимум некоторые потребители не обогревают жилье. В таком случае экономии не будет.

Второй дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный, отдельный счетчик отопления не нужно. Если расходовать электроэнергию с 23.00 до 6.00, то тариф сейчас тариф составляет 0,0687 рубля за 1 кВт·ч (его повышали с июня до 0,0702 рубля). В остальное время суток потребленную электроэнергию будут считать до конца года по тарифу в 0,1275 рубля за 1 кВт·ч (повышали с 1 июня до 0,1304 рубля). На все тех же 350 кВт∙час, если потреблять электроэнергию с 23.00 до 6.00, удастся сэкономить за счет «открутки» тарифов 1,01 рубля.

Третий вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный, специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт·ч. С 1 июня его повышали до 0,0433 рубля, но тоже «открутили» обратно. Этот тариф в народе называют «три копейки». При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.

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