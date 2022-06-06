Работает «Стугна-П»: ВСУ показали мощную работу украинского оружия по танкам РФ 2 6.06.2022, 11:31

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Украинские защитники продолжают героически бороться.

Бесстрашные украинские защитники продолжают героически бороться и наносить врагу максимальный урон на всех направлениях обороны. На этот раз своими достижениями поделились танкисты из ОУВ "Слобода" вместе с 93-й бригадой. Видео военные опубликовали на своей странице в телеграмме, пишет unian.net.

По словам военных, благодаря украинскому ПТРК "Стугна" они способны уничтожать технику оккупантов десятками единиц в день.

"У танков РФ срывает башню от этих ребят" – говорится в сообщении.

Почему "Стугна" так хорошо уничтожает танки РФ

Этот ПТРК еще с начала полномасштабной войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

ПТРК "Стугна" имеет крайне высокие характеристики, которые позволяют удалять из него любой танк противника, не говоря уже о другую бронетехнику. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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