Сегодня начинается суд по делу БелаПАНа 1 6.06.2022, 11:37

Заседание будет закрытым.

Уголовное дело рассматривает Минский областной суд в выездном закрытом заседании в помещении Минского районного суда, сообщают правозащитники.

Главного редактора и директора БелаПАН Ирину Левшину и ее предшественника на посту директора Дмитрия Новожилова задержали 18 августа 2021 года, а Андрея Александрова, занимавшего должность заместителя директора БелаПАН в 2014—2018 годах, и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января 2021 года

Им предъявлены обвинения по следующим статьям:

— Андрея Александрова и Ирину Злобину обвиняют по ч. 2 ст. 342 УК в подготовке «не менее 260 лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года. Так трактуется оплата административных штрафов, счетов за услуги адвокатов, оплата питания за время пребывания людей «на сутках»;

— их также обвиняют по ч. 1 ст. 356 УК в пособничестве ByHelp и ее представителям в деятельности, «направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»;

Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова и Ирину Левшину обвиняют в создании экстремистского формирования из числа работников ЗАО «БелаПАН» и других лиц, а также в управлении таким формированием по ч. 1 ст. 361-1 УК. Информационная кампания БелаПАН была признана экстремистским формированием 12 ноября 2021 года.

Андрея Александрова и Дмитрия Новожилова — в уклонении от уплаты информационным агентством налогов по ч. 2 ст. 243 УК РБ. В СК озвучили претензии к задержанным по делу БелаПАН

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