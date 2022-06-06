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Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе

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  • 6.06.2022, 11:41
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Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Андрей Макаревич

Фейки становятся более и более токсичными.

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 5 июня в "Фейсбуке" рассказал, что, услышав песню "Мариуполь", которую якобы исполняет певец Александр Розенбаум, не поверил, что это действительно его голос и авторство.

"Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он. (Хотя певец очень старается под него). Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела", – рассказал Макаревич.

В пропагандистской песне, направленной против Украины, звучат различные оскорбления в адрес Украины и возвышается Россия.

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