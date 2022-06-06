Врач назвал простой способ улучшить память 6.06.2022, 11:42

1,470

Одновременно он снизит холестерин.

Врач общей практики Михаил Петрик назвал простой способ, который поможет улучшить память и одновременно снизить холестерин, пишет lenta.ua.

Чем старше становится человек, тем его память становится хуже, и эта проблема существовала во все времена. Тема всегда привлекала внимание ученых, и в рамках одного из исследований эксперты решили выяснить, как на когнитивные способности человека может влиять экстракт клюквы.

«Отобрали 60 человек в возрасте от 50 до 85 лет, их поделили рандомно на две группы. Одним давали порошок плацебо, а другим экстракт клюквы, который соответствовал 100 граммам свежих ягод. Сильно увеличилась зрительная память у тех, кто принимал экстракт клюквы, а также возросла эпизодическая память. У них улучшилось кровообращение в тех зонах головного мозга, которые ответственны за память», – рассказал врач.

Он отметил, что клюква содержит вещества, которые обладают противовоспалительной активностью и антиоксидантным действием: они связывают свободные радикалы, которые повреждают клетки организма.

По словам врача, для восстановления функций мозга в сутки нужно употреблять 100 граммов ягоды в течение 12 недель, причем не важно, свежая она или замороженная. Такими же полезными свойствами обладает и экстракт клюквы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».