Школьник из Новополоцка покончил с собой прямо перед выпускными экзаменами 6.06.2022, 11:51

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Что послужило причиной такого поступка, неизвестно.

В гимназии № 2 Новополоцка перед началом выпускных экзаменов произошла трагедия: одиннадцатиклассник совершил суицид. Что послужило причиной такого поступка, неизвестно.

О трагедии редакции «Зеркала» сообщил читатель. Одна из учениц гимназии рассказала, что погибшего молодого человека звали Даниил. Более подробно говорит о случившемся и самом погибшем она отказалась.

— Вспоминать и рассказывать о трагедии слишком больно, — ответила гимназистка.

В администрации гимназии № 2 происшествие комментировать отказались.

— Мы ничего по телефону не можем сказать даже и близко. Этот вопрос не комментируется вообще, — заявили в приемной.

Если из-за сложной жизненной ситуации, проблем и переживаний у вас появляются суицидальные мысли — не бойтесь обращаться за помощью.

Круглосуточные телефоны республиканских служб доверия:

Для взрослых: +375 17 352−44−44, +375 17 304−43−70.

Для детей и подростков и их родителей: +375 17 263−03−03.

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