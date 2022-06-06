В Витебске мужчина спрыгнул с пятого этажа и остался жив

В Витебске мужчина спрыгнул с пятого этажа и остался жив2
- 6.06.2022, 12:17
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Спасатели успели развернуть «куб жизни».
Спасатели предотвратили попытку суицида в Витебске, рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который находится в окне квартиры на пятом этаже жилого по улице 39-й Армии, поступило спасателям 5 июня в 17.31. Работники МЧС развернули под окном «куб жизни» и спасли выпрыгнувшего 51-летнего мужчину.
Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован.