В Витебске мужчина спрыгнул с пятого этажа и остался жив 2 6.06.2022, 12:17

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Спасатели успели развернуть «куб жизни».

Спасатели предотвратили попытку суицида в Витебске, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который находится в окне квартиры на пятом этаже жилого по улице 39-й Армии, поступило спасателям 5 июня в 17.31. Работники МЧС развернули под окном «куб жизни» и спасли выпрыгнувшего 51-летнего мужчину.

Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован.

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