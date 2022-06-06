Лавров отменил визит в Сербию из-за отказа пропустить его самолет 16 6.06.2022, 12:15

4,698

Сергей Лавров

Cоседние страны закрыли свое воздушное пространство для главы МИД РФ.

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 6-7 июня, сорван. Соседние с Сербией страны отказались разрешить самолету Лаврова воспользоваться их воздушным пространством для перелета над их территорией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет dw.com.

"Российская делегация должна была прибыть для переговоров в Белград. Но соседние страны ЕС и НАТО закрыли свое воздушное пространство", - сказала она.

В воскресенье сербские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Черногория, Северная Македония и Болгария запретили самолету Лаврова заходить в их воздушное пространство. Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград "чрезвычайно осложнена". Воздушное пространство трех соседних с Сербией стран было закрыто на основании санкций, введенных ЕС против Лаврова и президента РФ Владимира Путина на фоне российского вторжения в Украину.

Источник в МИД России подтвердил российским СМИ, что Лавров не сможет прибыть в Белград. "Эти сообщения соответствуют действительности. Способностью к телепортации дипломатия еще не овладела", - отметил источник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».