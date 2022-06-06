Ученые: Мозг человека может «учиться» даже без ведома хозяина 6.06.2022, 12:30

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Об этом говорит новое исследование американских специалистов.

Новое исследование ученых из Университета штата Огайо, США, показывает, что мозг человека начинает обработку информации о пока что неизвестных ему объектах, что дает возможность человеку лучше получать новые знания в будущем. Ученые надеются раскрыть все подробности этого скрытого вида обучения в нашем мозге, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Человек за всю жизнь получает очень много новой информации. И мозг разделяет эту информацию на категории, то есть происходит процесс классификации тех или иных новых объектов. Но этот процесс часто происходит скрыто в нашем мозге.

Скрытое обучение в мозге человека

Например, человек узнает, что кошка и собака – это разные объекты не потому, что кто-то об этом сказал или так его научили, а потому, что он их видел и знаком с ними. В рамках нового исследования ученые хотели разобраться в процессе скрытого обучения нашего мозга и как оно помогает в дальнейшем человеку лучше обрабатывать новую информацию.

"Часто мы видим окружающие нас объекты, но не задаемся целью узнать о них больше. Но мы выяснили, что простое знакомство с неизвестным готовит почву для того, чтобы мы могли узнать больше информации об этих объектах в будущем", — говорит Владимир Слуцкий из Университета штата Огайо.

Эксперимент с фантастическими существами

В ходе экспериментов с привлечением более 400 взрослых участников, ученые показывали людям незнакомые им движущиеся по экрану компьютера фантастические существа. Но они были разделены на разные категории, так же, как и объекты "кошка-собака".

На экране некоторые участники эксперимента видели, что одни существа двигаются к красному участку в левой части монитора, а другие к синему участку в правой части монитора. Но ученые не говорили респондентам, что эти существа относятся к разным видам.

После этого всем добровольцам рассказали, что фантастические существа принадлежат к разным видам и объяснили, как их отличить. В результате оказалось, что те люди, которым сначала показывали этих существ, а потом рассказали о них, смогли быстрее разобраться в том, кто есть кто и в чем их особенности.

"Мозг участников, которые сначала видели движущихся существ, получил уже определенную информацию. Далее людям рассказали, как отличить этих существ. Когда респонденты получили новую информацию, то они быстрее могли определиться в двух новых категориях объектов", — говорит Лейла Ангер из Университета штата Огайо.

Позже участникам эксперимента включали звуки, которые сопровождали движения того или иного существа. И снова те люди, которые до этого уже получили зрительную информацию смогли еще лучше закрепить знания о новых объектах.

Выводы ученых

"Первичная зрительная и звуковая информация уже отложилась в мозге, то есть люди пока не были полностью готовы узнать больше о новых существах, но мозг во время скрытого обучения подготовил необходимую почву для явного обучения. Люди готовы были получать новую информацию намного быстрее", — говорит Ангер.

Теперь же ученые планируют еще больше разобраться в процессе скрытого обучения нашим мозгом и в будущем хотят узнать, как этот процесс происходит также и у детей.

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