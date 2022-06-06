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На Запорожье ВСУ ранили замкомандира спецполка Кадырова

  • 6.06.2022, 12:59
  • 3,362
На Запорожье ВСУ ранили замкомандира спецполка Кадырова
Межед Уцмигов

Он спасся бегством.

В украинском поселке Камышеваха Запорожской области получил ранение заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межед Уцмигов (позывной "Моджахед").

Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 числа, пишет прокремлевский Telegram-канал Baza.

"Моджахед" с сотрудниками чеченского спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку, чтобы прикрыть проход другой группы оккупантов.

Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию, пишет Baza.

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